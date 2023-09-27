القبض على هارب من الحبس 39 سنة ببني سويف

نجح قطاع الأمن العام في ضبط مزارع، مقيم بدائرة مركز شرطة أهناسيا ببنى سويف، هارب من تنفيذ 40 حكم حبس جزئى فى قضايا (إيصالات أمانة) والمقضى عليه فيها بالحبس "39 سنة".

كما تم ضبط موظفة - مقيمة بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، مطلوب التنفيذ عليها فى عدد 38 حكم حبس جزئى فى قضايا "إيصالات أمانة" بإجمالى مدد حبس 32 سنة و شهرين وكفالة مالية.

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها.

في سياق آخر، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج من (موظف- مقيم بدائرة المركز) باكتشافه وفاة نجل شقيقه (عاطل - مقيم بذات الناحية "مهتز نفسياً") بالشقة سكنه، وبسؤال المُبلغ قرر أن نجل شقيقه يعانى من مرض نفسى مُنذ سنوات ويقيم بمفرده بالشقة وأثناء توجهه للاطمئنان عليه عثر على جثته.

بالفحص أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عدد 5 طلاب- مقيمون بدائرة المركز)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضافوا بأنهم قاموا بقذفه بالزجاجات الفارغة والحصى أثناء جلوسه أمام العقار محل سكنه، وقام أحدهم بالتعدى عليه بالضرب بحجر على رأسه مما نتج عنه إصابته التى أودت بحياته عقب دلوفه لمسكنه وانصرفوا عقب ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة إزهاق الروح:

وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.