وكيل تعليم بني سويف والفيوم يشهدان البرنامج التدريبي " إجرا"

التقى محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، وريحاب عريق وكيل مديرية الفيوم، وهشام أبو عوف مدير عام الشؤون التنفيذية بالفيوم، بحضور مديري عموم الديوان؛ لبحث سبل التعاون بين مديريتي بني سويف والفيوم وتبادل الخبرات في مختلف المجالات ولا سيما قطاع التدريب

قام وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ومرافقيهم بتفقد قاعات التدريب المشترك بين المحافظتين والذي تنظمه هيئة إنقاذ الطفولة الدولية والذي يأتي ضمن مشروع " إجرا " والذي يستهدف ما يزيد عن 65 موجها للصفوف الأولى من المحافظتين والذي استمر على مدار أربعة أيام

وفي كلمته رحب محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف بالضيوف، مشيداً بالبرنامج التدريبي والذي يهدف إلى معرفة مدى إجادة تلاميذ الصف الثاني الابتدائي بمدارس التعليم المجتمعي للقراءة والكتابة والعمل على تحسين مهارات القراءة والكتابة من خلال تحسين بيئة التعليم، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالتعليم المجتمعي.

وأثنى وكيل الوزارة، على الجهود الملموسة من خلال هيئة إنقاذ الطفولة الدولية والتي تأتي في إطار تفعيل المشاركة المجتمعية لتحقيق خطط التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 في جميع القطاعات ولا سيما قطاع التعليم

ومن جانبها أعربت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، عن سعادتها واعتزازها بالتعاون مع مديرية تعليم بني سويف مشيدة بما شهدته من حسن الاستقبال والتنظيم الجيد للبرنامج التدريبي " إجرا" والذي يخدم المجتمع والمواطنين في القرى والنجوع مما يسهم في القضاء على الأمية في بدايتها.

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