أعلنت وزارة العمل، عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ندوة توعية بعنوان "أنواع عقود العمل والإجازات فى قانون العمل 12 لسنة 2003 " ، وتحت شعار "حقوقك وواجباتك فى العمل" ، وذلك بداخل شركة النيل للمنسوجات بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار بحضور 25 عامل وعاملة ، بهدف تقديم التوجيه والإرشاد لأصحاب الأعمال والعمال من أجل الإستمرار في تحقيق التوازن في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أجل زيادة الإنتاج. ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بتكثيف التوعية والتثقيف داخل أماكن العمل المختلفة بالتعاون والتنسيق مع مختلف المنشآت بهدف تعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم تجاه عملهم ، ودور الوزارة في حماية حقوق العمال و مكتسباتهم في ظل بناء الجمهورية الجديدة .

العمل: توعية عمال المنطقة الحرة للاستثمار ببور سعيد بالحقوق والواجبات بمواقع الإنتاج

العمل: توعية عمال المنطقة الحرة للاستثمار ببور سعيد بالحقوق والواجبات بمواقع الإنتاج

العمل: توعية عمال المنطقة الحرة للاستثمار ببور سعيد بالحقوق والواجبات بمواقع الإنتاج

مفاهيم الحقوق و الواجبات بما يضمن توفير ظروف العمل الملائمة

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد ، أن الندوة ألقت الضوء على مفاهيم الحقوق و الواجبات بما يضمن توفير ظروف العمل الملائمة وشروطه العادلة ، وبما يكفل تحقيق الاستقرار في بيئة العمل، وبناء علاقات عمل مستقرة وناجحة و قوية بين الإدارة و عمالها، مع شرح أنواع عقود العمل والإجازات السنوية طبقاً لأحكام ونصوص القانون ، بحضور أحمد أبو المعاطى مدير مكتب علاقات عمل بورسعيد ، ومروة على ، ورشا عكاشة مفتشين مكتب تفتيش بورسعيد ، ودعاء حمدى ، اسلام ناجى مفتشين مكتب علاقات بورسعيد ، كما شهدت الندوة تفاعل كبير من الحاضرين والرد على استفساراتهم حول العديد من مواد القانون .



