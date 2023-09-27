الدولار يسجل أعلى مستوى في عشرة أشهر

سجلت أسعار الدولار الأمريكي، ارتفاعًا مقابل العملات الأجنبية الاخرى ، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27 سبتمبر2023، ليصل إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر، ليرسل اليورو والإسترليني إلى أدنى مستوى في ستة أشهر ويتسبب في تزايد احتمالات التدخل لدعم الين، مع استمرار سيطرة توقعات بقاء أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة لفترة أطول على الأسواق.

وانخفض اليورو في أحدث المعاملات 0.14 بالمئة إلى 1.05575 دولار بعد وصوله لأدنى مستوى في ستة أشهر عند 1.05555 دولار في وقت سابق من الجلسة. ويتجه اليورو صوب خسارة فصلية بأكثر من ثلاثة بالمئة وهو أسوأ أداء فصلي خلال عام.

ونزل الإسترليني 0.09 بالمئة إلى 1.2146 دولار بعدما سجل أدنى مستوى في ستة أشهر عند 1.2141 دولار في وقت سابق اليوم الأربعاء. ويتجه الإسترليني نحو خسارة فصلية تتجاوز أربعة بالمئة.

وتسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية في تعثر الين الذي ارتفع بشكل طفيف مقابل الدولار إلى 149.03 ين بعد تراجعه إلى أقل مستوى في 11 شهرا عند 149.185 أمس الثلاثاء.

ويرى بعض الخبراء أن تجاوز عتبة 150 ين لكل دولار قد يجعل السلطات اليابانية تتدخل لدعم العملة كما فعلت العام الماضي.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.20 بالمئة إلى 0.6385 دولار، ونزل الدولار النيوزيلندي 0.23 بالمئة إلى 0.5931 دولار.

العملات الأوروبية والآسيوية

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند سعر 32.50 للشراء، و32.68 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 37.41 جنيه للشراء، 37.68 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 33.60 جنيه للشراء، 33.83 جنيه للبيع.

وبلغت أسعار صرف الدولار الكندي 22.78 جنيه للشراء، و22.93 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.35 جنيه للشراء، و4.38 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.77 جنيه للشراء، 2.79 جنيه للبيع.

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 20.61 للشراء، 20.74 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.20 جنيه للشراء، 4.22 جنيه للبيع.