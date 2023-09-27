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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد صلاح يتواجد في قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

تواجد الدولي المصري محمد صلاح في قائمة أغلى 10 لاعبين حصولًا على أجر في الدوري الإنجليزي خلال الفترة الحالية.

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ويقدم "مو" مستويات مميزة مع الريدز خلال الموسم الحالي، حيث نجح في تحطيم العديد من الأرقام القياسية من انتقاله للفريق الإنجليزي في صيف 2017.

وكان محمد صلاح قد رفض الانتقال للدوري السعودي من بوابة اتحاد جدة، على الرغم من المقابل المادي الكبير الذي تم عرضه على اللاعب من قبل إدارة النمور.

ويحل إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي في صدارة قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في البريميرليج بـ 900 ألف جنيه إسترليني في الإسبوع، بينما يأتي كيفن دي بروين، لاعب السيتزين في الوصافة بـ 400 ألف جنيه إسترليني، وكاسيميرو، لاعب مانشستر يونايتد في المركز الثالث بـ 375 ألف جنيه إسترليني، بينما يأتي محمد صلاح رابع القائمة بـ 350 ألف جنيه إسترليني.

باقي القائمة

5- رحيم سترلينج.. تشيلسي.. 300 ألف جنيه إسترليني.

6- بوكايو ساكا.. آرسنال.. 290 ألف جنيه إسترليني.

7- برونو جيماريش.. نيوكاسل يونايتد.. 180 ألف جنيه إسترليني.

8- إيفان بريسيتش.. توتنهام.. 180 ألف جنيه إسترليني.

9- أنسو فاتي.. برايتون.. 160 ألف جنيه إسترليني.

10- لوكاس باكيتا.. وست هام.. 150 ألف جنيه إسترليني.

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