محاكاة على الطبيعية لمواجهة تجمعات الأمطار بميادين وشوارع الدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الجهود المكثفة للوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء في اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة احتمالات سقوط امطار غزيرة، حيث تتضمن هذه الاجراءات تنفيذ محاكاة علي الطبيعية لمواجهة تجمعات الامطار بالميادين والشوارع والمناطق الحيوية بنطاق المحافظة ومتابعة اعمال تطهير وتسليك بالوعات الامطار ومراجعة اعمال الكهرباء.

وفي هذا الصدد اوضح المحاسب احمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، انه تم متابعة تنفيذ محاكاه على الطبيعة بمعدات رئاسة المركز وبمشاركة قطاع شركة مياه الشرب و الصرف الصحى حيث تم إغراق أحد الشوارع الرئيسية بعزبة صقر بالمدينه بالمياه وخلال دقائق تم التحرك للموقع بكافة المعدات وتم إغلاق الشارع بالعلامات الإرشادية وتم التعامل والسيطرة على الحدث بشفط المياه وإعادة الشارع إلى طبيعته قبل الاغراق خلال عشر دقائق بمعدات وسيارات الحملة الميكانيكية بالمجلس وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء وشارك فى المناورة نواب رئيس المركز ومسئولي الحمله الميكانيكية والاشغالات والمخلفات الصلبة والمتابعة الميدانيه و المهندسين والفنيون والعمال من شركة المياه الصرف الصحى وشركة الكهرباء والإدارة الصحية وإدارة الأزمات، واشار ان ذلك يأتي بهدف التأكد من كيفية وسهولة التعامل مع الموقف وتدريب أطقم العمال على الوضع وقت نزول الأمطار والسيول استعدادا لمواجهه مخاطر الطقس حرصا على سلامة المواطنين والممتلكات..

الجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية، قد عقد عدة اجتماعات" لرؤساء المراكز والمدن والاحياء لاستعراض ومناقشة الاستعدادات لمواجهة احتمالية اخطار هطول امطار غزيرة، حيث اكد "مختار" خلال هذه الاجتماعات بضرورة تطبيق نموذج محاكاه علي الطبيعية للتأكد من الاستعداد لمواجهة أي سيول أو امطار والتأكد من عمل التطهير اللازم لكافة البالوعات وعزل أعمدة الكهرباء .

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات دائمة بديوان المحافظة تضم كافة الأجهزة التنفيذية المختصة لمتابعة الموقف أولا باول خلال موسم الأمطار.

وكلف مختار، الإدارة العامة للأزمات والكوارث بإعداد دليل إتصال بكل الجهات وفرق العمل وخريطة بالمخاطر المحتملة والتقييم المستمر والمتابعة الجادة لتنفيذ كافة الاجراءات المتخذة من قبل كافة الاجهزة.