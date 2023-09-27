شركات الصلب تطالب بسرعة الإفراج عن الخردة المحتجزة بالموانئ

طالبت شركات الصلب الحكومة بسرعة الإفراج عن آلاف الأطنان من الخردة وخامات المناجم المستوردة المحتجزة بالموانئ خاصة مينائي الدخيلة والأدبية خاصة أن الشركات تضطر إلى دفع مبالغ مالية كبيرة لشركات الشحن، بالإضافة إلى رسوم الأرضيات وهى مبالغ تقدر بآلاف الدولارات.

يذكر أن أكبر المصانع التي تستهلك خردة في مصر وتستورد سنويا ملايين الأطنان هما مجموعة العز، ومجموعة السويس للصلب.

كان رئيس مجلس الوزراء قد اجتمع يوم الأحد الماضي بخمسة أعضاء من غرفة الصناعات المعدنية وبحضور وزير الصناعة المهندس أحمد سمير، ورئيس الغرفة اللواء عماد الألفي وهم نفس الأعضاء الخمسة الذين اجتمعوا لساعات طويلة يوم السبت الماضي لصياغة المذكرة التي قاموا بتقديمها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والأعضاء الخمسة الذين اشتركوا في كتابة المذكرة هم، مهندس حسن نوح وهو من الخبرات الكبيرة في مجموعة عز، رفيق ضو عن مجموعة السويس للصلب، ايمن العشري رئيس مجموعة العشري جروب رئيس غرفة القاهرة التجارية، عمرو قنديل رئيس شركة قنديل للصناعات المعدنية، إيهاب واصف عن المشغولات الذهبية، بالإضافة إلى رئيس الغرفة، ومحمد حنفي مدير عام الغرفة.

كانت المذكرة التي قدمتها الغرفة قد شددت على ضرورة تسوية مديونيات المصانع لدى الضرائب بأسرع وقت وتفادى المشاكل المتعلقة بنموذج 4، وأن يتم محاسبة الشركات التي تمتلك أكثر من مصنع كوحده محاسبيه واحده وليس محاسبة كل شركه منفرده، بالإضافة إلى سرعة إصدار التراخيص والسجل الصناعي، ومنح المصانع حوافز تصاعديه عند التصدير !