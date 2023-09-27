روسيا تطالب أمريكا بتنفيذ التزاماتها كرئيس لقمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ

طالبت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ التزاماتها كرئيسة لقمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في بيان اليوم الأربعاء؛ تعليقًا على قرار واشنطن عدم دعوة روسيا والرئيس الروسي لحضور قمة المنظمة المقبلة في سان فرانسيسكو "سنواصل السعي للتنفيذ الكامل من قبل الولايات المتحدة لالتزاماتها في إطار رئاستها للمنظمة وسنعمل بشكل وثيق مع الشركاء الآخرين الذين يشاركوننا موقفنا، وسنشجع زملاءنا على الاحتجاج بنشاط ضد النهج الأمريكي المعيب.

وأضافت "أن قرار واشنطن بعدم دعوة موسكو للمشاركة بالقمة يتفق مع السلوك الأمريكي العام في إساءة استخدام الالتزامات الدولية .. ونثق بالأهمية المبدئية؛ حفاظا على منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ كمساحة لبناءة الحوار الشامل، والتي لا يمكن لأي طرف أن يستخدمها لأغراض أنانية ضيقة.

من ناحية آخرى، وجه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، شركة الأسلحة الصاروخية التكتيكية بزيادة إنتاج الأسلحة عالية الدقة، لافتا إلى إلى أنه يتوقع زيادة معدل إنتاج بعض ذخائر الطيران المطلوبة.

جاء ذلك خلال جولة الوزير لمؤسسة الأسلحة الصاروخية التكتيكية الصناعية العسكرية بمقاطعة موسكو؛ للتحقق من تنفيذ طلبات وزارة الدفاع، حيث تفقد التقدم المحرز في تنفيذ الطلبات الحكومية العسكرية بمؤسسة أسلحة الصواريخ التكتيكية التابعة للمجمع الصناعي العسكري بموسكو.

وواصل وزير الدفاع الروسي خلال الشهور الأخيرة على مثل هذه الزيارات؛ للاطمئنان على زيادة إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة للعملية العسكرية في أوكرانيا.