وزارة العمل تنظم زيارة ميدانية لإحدى شركات صناعة المواسير في الإسماعيلية

أعلنت وزارة العمل، أن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية نظمت زيارة ميدانية لشركة عثمان جروب استثمار مصرى والتى تعمل فى نشاط إنتاج المصنع ألواح جبسية ومواسير p.v.c & c.o.d وتقع مساحة المصنع ٣٣ الف متر تقريباً، ويعمل به 237 عامل، وذلك للإطمئنان على سير العمل بدون اى معوقات وتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما يخص العمال وحقوقهم وواجباتهم وأساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل أدوات المديريات بالمحافظات من أجل الحفاظ على سلامة العمال والمنشآت وضمان سير العمل فى ضوء مناخ آمن وصحى، وتعزيز علاقات العمل، مع تطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى كافة المنشآت العاملة بالمحافظات.

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية فى تقريرٍ للوزارة، أنه رافقه خلال الجولة سامية عبد السلام مديرة إدارة تفتيش عمل الأحياء، وحمدى النجار مفتش عمل الأحياء، وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة، كما استقبله خلالها اشرف نبيل محمود مدير عام الشئون المالية والإدارية، ويحيي محمد مدير الموارد البشرية، وتم التأكد من استيفاء المنشأة لأحكام القانون فيما يخص تعيين ذوى الهمم بنسبة 5 % من إجمالى العاملين بكل منشأة يعمل بها 20 عاملاً فأكثر، مع التزام المصنع بتطبيق الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين على حد سواء، وكذلك الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية ، اتباع أسلوب المساواة بين العاملين والمشرفين القائمين على العمل والالتزام بالزى الخاص الآمن لمنع التعرض للإصابات .

