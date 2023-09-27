الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

الاتحاد العام للمصريين بالخارج ببريطانيا يناشد وزارة الخارجية فتح أبواب السفارات بعطلة نهاية الأسبوع

السفارات المصرية
السفارات المصرية ببريطانيا

صرح الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالمملكة المتحدة أنه: “ نظرًا لكم الطلبات الهائلة التي وردت الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالمملكة المتحدة من أبناء مصر في المملكة والذين يرغبون في توثيق توكيلات لمرشحهم الرئاسي المتفقين عليه”. 

 

فقد تقدم الاتحاد العام لوزير الخارجيه بطلب للموافقة على فتح القنصليات والسفارات في الدول المختلفة في أوقات عطلة نهاية الأسبوع حتى نستطيع تلبية رغبة أبناء مصر في المشاركة في استحقاقتهم الدستورية في انتخاب من يرونه ملائما لقيادة هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم والذي سيحقق الأمن والأمان لمصرنا الحبيبة.


وأضافت مرڤت خليل رئيس الاتحاد بالمملكة المتحدة أن الاتحاد وأعضاءه على يقين تام بأن وزارة الخارجية بكامل قوتها لن تتوانى عن تحقيق رغبة أبناء في مصر في الخارج.

 

 

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