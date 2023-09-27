تدريب سيدات البدرشين على صناعة المشغولات اليدوية

احتفالا باليوم العالمي للفلاح وبحضور الدكتورة هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي و QNB الأهلي التابع لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عددا من الدورات التدريبية والتثقيفية لنحو 40 سيدة بقرى مركز البدرشين التابع لمحافظة الجيزة، بمقر مركز استدامة لتنمية المرأة الريفية بقرية نزلة الشوبك بالبدرشين بالجيزة.

وقد تم الإعلان عن بدء تدريب ٤٠ سيدة من سيدات قرية نزلة الشوبك والقرى المجاورة على احتراف صناعة مشغولات اليدوية من المفروشات وغيرها، وكذلك تسليم خمس من السيدات من أهالي القرية والقرى المجاورة أنوال للعمل عليها في منازلهن بعد أن نجحن في إتمام تدريبهن على استخدام هذه الأنوال داخل مركز استدامة.

كما تم خلال الاحتفال تنظيم ندوة تستهدف توعية السيدات القرويات من أهالي الشوبك الغربي والقرى المجاورة حول التحول الرقمي والشمول المالي.

وأشار هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصناع الخير، إلى أن الاحتفالية بمثابة تدشين لمرحلة جديدة ومثمرة من التعاون بين صناع الخير و QNB الأهلي لصالح دعم الشرائح الأولى بالرعاية في مجال غاية في الأهمية وهو التمكين الاقتصادي، من خلال خلق فرص عمل غير تقليدية للسيدات القرويات المعيلات يستطعن من خلالها توفير دخل أفضل لأنفسهن وأسرهن، و كذلك إحياء الحرف التراثية التي تكاد أن تندثر.

ويحرص QNB على المشاركة مع صناع الخير وكل المؤسسات التي تهتم بدعم وتمكين المرأة على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية انطلاقا من خطة البنك نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2023، وإيمانا بالدور المجتمعي الذي يتوجب على المؤسسات القيام به من أجل النهوض بالمجتمع المصري من خلال أهم عناصره وهي المرأة، كما يقدم البنك عددا من الخدمات المالية وغير المالية مثل: التسويق والاستشارات ودراسات الجدوى وفتح أسواق تصديرية للمنتجات اليدوية والتراثية والحرف والمشغولات التي تنتجها المرأة المصرية في الريف المصري.

ويعتزم البنك التوسع في تقديم خدمات الشمول المالي والتحول الرقمي في كل محافظات الجمهورية ولا سيما الأماكن النائية.