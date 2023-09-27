الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشافي بعد تعادل برشلونة مع مايوركا: "يجب انتقاد أنفسنا"

تشافي
تشافي

علق تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، على تعادل فريقه أمام ريال مايوركا، بالأمس الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

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وكان ريال مايوركا قد نجح في التقدم بهدفين في الدقيقة الثامنة من خلال فيدال موريكي، والدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عن طريق أبدون براتس.

فيما سجل هدفي البارسا كل من رافينيا دياز في الدقيقة 41، ولوبيز مارين في الدقيقة 75 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

تصريحات تشافي

تحدث تشافي في تصريحات صحفية إسبانية، فقال: "أضعنا فرص خلال المباراة، مما جعلنا نُهدر نقطتين ثمينتين، كما وقعنا في الأخطاء وأرتكبنا خطأين كبيرين".

وتابع:" كان لدينا علم أن لدينا فرص قليلة، ولم نتمكن من استغلالها".

وأردف: "يجب علينا انتقاد أنفسنا، كان لابد من الفوز بهذا النوع من المباريات، هدف مايوركا الثاني جاء من خطأ طفولي من فريقنا".

وأكمل:" لكننا لازلنا نتصدر المسابقة، لكن علينا أن نرى ما سيفعله ريال مدريد وجيرونا".

الجدير بالذكر أن برشلونة يحتل ترتيب صدارة الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، بينما يحل جيرونا وصيف المسابقة بـ 16 نقطة، وريال مدريد ثالث الترتيب بـ 15 نقطة.

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