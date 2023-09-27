شهود عيان على جريمة جامعة القاهرة: فوجئنا بإطلاق النار وملحقناش نمسك المتهم

استمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من شهود العيان زملاء ضحية إطلاق النار على يد زميلها في جامعة القاهرة، وقالوا إنهم فوجئوا بإطلاق المتهم النار تجاه الضحية بشكل مفاجئ لم يتمكنوا معه من التصدي له ومقاومته.

وأضافوا إلى أنهم في حالة ذهول من الحادثة، وأن المتهم فر هاربا وسط المترددين على الجامعة مستغلا الزحام، وأنهم لا يعلموا سبب إقدامه على ذلك التصرف البشع.



موظف جامعة القاهرة أنهى حياة زميلته بطلق ناري داخل مبنى كلية الآثار، وفر هاربًا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، ويكثف رجال مباحث الجيزة من جهودهم لكشف تفاصيل الحادث.

وكان اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا من قسم شرطة الجيزة، يفيد ببلاغ من إدارة جامعة القاهرة بقيام موظف بالجامعة بدخول مبني رعاية الشباب التابع لكلية الآثار، وإطلاق أعيرة نارية على إحدي الموظفات أدت لوفاتها.

انتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث، لكشف غموضه وتفاصيله، ومعرفة طبيعة العلاقة والخلاف بين الضحية والمتهم، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لفحصها.



وقال عدد من زملاء الضحية، إنهم فوجئوا بتصويب المتهم أعيرة نارية على الموظفة، دون سابق إنذار، وسقوطها أرضا بعد إصابتها، وفر المتهم هاربًا ولم يتمكنوا من القبض عليه.

كما تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيقات في الواقعة، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان، لتفريغها وفحص الصور التي التقطتها للحادثة، ومعرفة طريقة هروب المتهم بعد الواقعة.

كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وسرعة ضبط وإحضار المتهم.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.