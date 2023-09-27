رسميًا .. المغرب تستضيف أمم أفريقيا 2025

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف ، إقامة منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2025 بدولة المغرب ، بتصويت المكتب التنفيذي للكاف بالإجماع .





وصوت كل الأعضاء الحاضرين خلال الاجتماع اليوم الأربعاء وعددهم 22 عضوا لصالح دولة المغرب.

يذكر أن هذه الاستضافة هي الثانية تاريخيًا لدولة المغرب ، بعد أن استضافت أمم أفريقيا 1988.

اعتذار الجزائر ..

وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم برئاسة وليد الصاوي أمس الثلاثاء، سحب ملف ترشيح دولة الجزائر لاستضافة نهائيات بطولة أمم إفريقيا عامي 2025 و2027.

ولم يكشف الاتحاد الجزائري السبب الرئيسي في سحب ملفي الاستضافة، والذي جاء بعد أيام قليلة من تولي وليد الصاوي مهامه مع الاتحاد الجزائري كرئيس.

وتنافست الجزائر مع المغرب، زامبيا، نيجيريا وبنين، على استضافة منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا نسخة 2025.

ودية مصر والجزائر:

على صعيد آخر، أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر بيان رسمي أخيرًا، عن تفاصيل مباراته الودية أمام منتخب مصر والمقرر لها ضمن فترة التوقف الدولي المقبلة في شهر أكتوبر.

أشار الاتحاد الجزائري في بيانه أن ودية محاربي الصحراء ضد منتخب مصر من المقرر لها أن تقام يوم الإثنين 16 أكتوبر في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك استعدادًا لخوض تصفيات كأس العالم 2026 في نوفمبر، وكأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار 2023.

