صور|إسنا تحتفل بالسياحة العالمية بأكلات تراثية وتجربة سياحية فريدة

في إطار الاحتفال بيوم السياحة العالمي الذى يوافق ال27 من سبتمبر، أقام مشروع "الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بمدينة إسنا"، الذي تقوم بتنفيذه تكوين للخدمات المتكاملة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالتعاون مع محافظة الأقصر، بإطلاق تجربة سياحية جديدة تضمنت جولة ثقافية مسائية وعشاء في مطبخ سيدات إسنا لإستعراض التراث الثقافي لإسنا من خلال المأكوت التراثية التي تشتهر بها اسنا والتي يأتي علي رأسها سمك سخينة والبصارة.

واستمتع الزائرون بعرض التحطيب الذي قدمته فرقة من أهل مدينة اسنا.

وقامت مجموعة كبيرة من منظمي الرحلات السياحية البارزين بحضور هذه الاحتفالية والإنضمام إلى التجربة السياحية الجديدة.

وقال كريم إبراهيم مدير مشروع الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة باسنا أن الإهتمام باستعراض التراث الثقافي من الماكولات الشعبية والتراثية المرتبطة بإسنا جاء للتعبير عن أهمية العمل علي تعزيز التجربة السياحية، والتي لم تعد تقتصر علي زيارة المعالم السياحية والأثرية فقط، ولكنها أصبحت تعني بشكل أكبر بالمكونات المختلفة للتجربة السياحية والتي من أهم عناصر تجربة الطعام المحلي المميز لكل منطقة، ولدينا في اسنا العديد من أصناف الطعام المميزة، وقد عمل المشروع خلال الفترة السابقة علي إعادة إحياء الأكلات التراثية والترويج لها من خلال أول مسابقة للطهي التراثي في الأقصر في إطار سعي المشروع لاكتشاف التراث المادي وعير المادي لإسنا كواحدة من المناطق التراثية الهامة في صعيد مصر، وقد حققت المسابقة نجاحا كبيرا ، وقامت 39 سيدة من خلال المسابقة بتقديم 60 وصفة طبخ تراثية ويعمل المشروع حاليا علي السيدات الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولي لتصبح تلك الأكلات علي قائمة التجربة السياحية لإسنا التراثية.

وأضاف مدير المشروع أن هناك تعاون حالي مع مشروع "تعزيز الأعمال الزراعية الريفية المستقبلية في مصر" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أجل الربط بين منتجي الطماطم المجففة بالمحافظة والمحال السياحية التي تقدم منتجات إسنا المميزة بالمدينة، وكذلك تعريف السوق المحلي بمنتجات الطماطم المجففة التي تتميز بها محافظة الأقصر وذلك من خلال تدريب السيدات بالمدينة على مهارات تجفيف الطماطم، وهو القطاع الذي شهد تناميًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية بالأقصر، مما جعل المحافظة من أهم مناطق تصدير الطماطم المجففة للعديد من دول العالم. كما يجرب العمل على تطوير تجارب سياحية جديدة وخاصة لزوار المدينة ليتعرفوا على مقومات السياحة الزراعية المميزة لمدينة إسنا وما حولها، ومنها تفقد مناطق تجفيف الطماطم بمحافظة الأقصر وفرصة الحصول على هذا المنتج المتميز.