"المولد النبوي الشريف في الثقافة الشعبية".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، مدير عام الفرع، عددًا من الفعاليات الثقافية الفنية والثقافية، في إطار احتفالات ثقافة الفيوم بذكرى المولد النبوي الشريف.



جاء ذلك ضمن الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.

خلال ذلك نظمت مكتبة الطفل والشباب بسنورس احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تضمنت محاضرة بعنوان ''المولد النبوي الشريف في الثقافة الشعبية''، تحدث خلالها الأديب أحمد قرني، عن أبرز مظاهر الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف في الثقافة الشعبية ومنها شراء الحلوى، وتبادل التبريكات، والتهنئات مع الأقارب والأصدقاء، وشراء عروسة المولد كنوع من أنواع الاحتفال الشعبي، والذي يتسم بالفرح والسرور من جميع فئات الشعب المصري.

ورش فنية حول الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بفرع ثقافة الفيوم

ونظمت مكتبة الطفل ورشة فنية للرسم الحر للتعبير عن فرحتهم بتلك المناسبة، نفذتها مروة السيد مسئول الفنون التشكيلية بالمكتبة، تلا ذلك رسم علي وجوه الأطفال، إلي جانب مسابقات ثقافية وترفيهية نفذتها حسناء ربيع أخصائي الطفل.

كما أقيمت ورشة مناقشة وعروض لأعمال الشعراء الشباب والموهوبين، في شعر العامية والفصحى، قدم خلالها عدد من الرواد المتميزين قصائد من إبداعاتهم، ومنها ''ضوء القمر، عتاب، العشق الصامت''، بمشاركة الشعراء أسامة سند وكريم سليم، والشاعر عبد الكريم عبد الحميد، فيما تخللت الورشة ومضات من حياة الأديب العالمي نجيب محفوظ، تزامنا مع ذكرى رحيله، أدار الورشة الشاعر محمد شاكر رئيس نادي الأدب المركزي ونادي أدب قصر ثقافة الفيوم.

في سياق آخر، قام قسم السينما بالفرع بعرض فيلم ''هارلي'' بطولة محمد رمضان ومي عمر، وذلك بمكتبة الطفل والشباب بطامية.