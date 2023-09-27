تنفيذ 85 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 254 قضية مخدرات، و182 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 85450 حكم قضائى متنوع، وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وواصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن "الفيوم، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، كفر الشيخ" جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة ، حيث تم ضبط عامل وتاجر ماشية "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الفيوم، وبحوزتهما (2 بندقية خرطوش - 3 طبنجات - 2 فرد محلى - أجزاء من أسلحة نارية - كمية من مخدر الحشيش).

من ناحية أخرى، ألقت الدخلية القبض على قائد سيارة لإصطدامه بدراجة نارية بالقاهرة مما أدى لوفاة قائدها وإصابة أنجاله فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بوقوع مصادمة بأحد الطرق بدائرة القسم نتج عنها وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين.

بالانتقال تبين أنه حال سير دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة (عامل، ويستقلها صحبته نجليه - مقيمون بدائرة القسم) بالطريق محل البلاغ إصطدمت بها سيارة "مجهولة" من الخلف ، مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيده وسقوطهم أرضاً ، نتج عن ذلك وفاة العامل وإصابة نجليه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها "مرتكب الواقعة" (طالب - مقيم بدائرة القسم)، وتبين "عدم حمله رخصة قيادة" وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشيةً من المسألة القانونية أو تعدى الأهالى عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نصائح لتفادي الحوادث المرورية:

قدمت الإدارة العامة للمرور، نصائح وإرشادات هامة للمواطنين، لتجنب وقوع الحوادث المرورية، وحرصًا على سلامتهم الشخصية، لتفادي وقوعهم في الخطر.

وأوصت الإدارة العامة للمرور بإجراء فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة، فضلًا عن التأكد من وجود الإطار الاحتياطي وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة، بالإضافة إلى تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح، كما شددت على ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.