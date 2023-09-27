بوركينا فاسو.. مظاهرة لمؤيدي تراوري بعد شائعات عن توترات في السلطة التنفيذية

تجمع عشرات الأهالي من أنصار الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، الكابتن إبراهيم تراوري، وسط العاصمة واغادوغو، بعد انتشار شائعات على شبكات التواصل الاجتماعي عن توترات داخل السلطة التنفيذية.

وفي دوار الأمم المتحدة وسط واغادوغو، أطلق المتظاهرون أبواق السيارات وأطلقوا الصافرات ولوحوا بأعلام بوركينا فاسو، بينما هتف آخرون "IB، IB"، وهو اللقب الذي يطلق على الرئيس الانتقالي.

وقال سلام البودو، "إنه خيارنا ويفعل ما يريده الناس نحن هنا لنقول إنه إذا أراد شخص ما أن يلمسه، فعليه أن يمر فوق أجسادنا أولا”.

وفي وقت سابق من المساء، دعا أنصار الكابتن تراوري عبر شبكات التواصل الاجتماعي السكان إلى النزول إلى الشوارع للدفاع عن النظام، بعد انتشار شائعات مفادها أن هناك محاولات لزعزعة استقرار السلطة التنفيذية.

كما أقام بعض المتظاهرين حواجز على الشرايين الرئيسية في العاصمة للسيطرة على حركة المركبات.

وتأتي هذه المظاهرة بعد عام تقريبًا من اليوم الذي تولى فيه الكابتن تراوري السلطة في انقلاب، في 30 سبتمبر 2022.

وكان هذا هو الانقلاب الثاني خلال ثمانية أشهر في هذا البلد الذي قوضه العنف الجهادي لعدة سنوات.

ومنذ عام 2015، تسبب هذا العنف في مقتل أكثر من 17 ألف شخص وأكثر من مليوني نازح داخليا.