فيديو| لتحقيق أمانيهم.. شاهد طواف السائحين حول الجعران المقدس بالكرنك

شهدت معابد الكرنك بالأقصر، اليوم الأربعاء، إقبال الآلاف من السائحين من محتلف الجنسيات؛ تزامنًا مع انطلاق فعاليات اليوم العالمي للسياحة، والذي نظمت الأقصر فيه إحتفالية كبرى، على أنغام المزمار، واستعراض فرق التنورة.

وحظي الجعران المقدس بالكرنك، على النصيب الأكبر من إقبال السائحين الذين حرصوا على الطواف حوله سبع مرات؛ اعتقادًا منهم أن الجعران المقدس، يحقق أمانيهم، ويجلب لهم الحظ.

ورصدت عدسة الوفد التفاف السائحين حول الجعران، والي نقش عليه تعويذات فرعونية، ونقوش، حيث تعود قصة اعتقاد السائحين بأن الجعران يحقق امانيهم، إلى أن أول من انشأ هذا الجعران هو الملك أمنحتب الثالث بالأسرة 18، كهدية قدمها الملك امنحتب الثالث لزوجته الملكة "تي"، ونقش عليه اسمه واسم زوجته، ليدلل لها على مدى حبه لها؛ لذا انتشر أن هذا الجعران يجلب الحظ، حتى أصبح الزائرين يطوفون حوله سبع مرات لتحقيق أمنياتهم.