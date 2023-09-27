متابعة جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب بإطسا في الفيوم

قام المهندس محمد لطفي الماوي نائب رئيس مركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم، بجولة تفقدية للوقوف على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.

وأوضح "الماوي" أن الجولة للتأكد من حالة النظافة ورفع الإشغالات بنطاق المدارس العامة والأزهرية لتوفير الأجواء الملائمة للتلاميذ، والتأكد من توفير المرافق الحيوية بها.

ورافق نائب رئيس المركز خلال جولته المهندس أحمد جمعه مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمركز، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والمحاسب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة اطسا بمراجعة أعمال الصيانة بكافة المدارس والمعاهد الأزهرية على أرض المركز للتأكد من جاهزيتها، لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد.

وأكد نائب رئيس مركز ومدينة اطسا على المتابعة الدقيقة لكافة استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد بصورة يومية، من قبل مسئولى المتابعة الميدانية، للتأكد من تواجد جميع المرافق فى جميع المدارس ضماناً لانتظام العملية التعليمية من اليوم الأول للعام الدراسي، وتوفير عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية، موضحا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا لم ولن تدخر أى جهد فى تذليل كافة العقبات التي قد تعوق العملية التعليمية، وهنأ رئيس مركز ومدينة اطسا التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس ببداية العام الدراسي الجديد، متنمياً لهم التوفيق في جميع مراحل التعليم المختلفة.

محافظ الفيوم يناقش جاهزية المدارس من الناحية الإنشائية

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد عقد اجتماعًا، لمناقشة جاهزية المدارس من الناحية الإنشائية والتجهيزات والقوة البشرية، للعام الدراسي الجديد، واستمع المحافظ إلى تقرير من مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، حول عدد المدارس التي قام مسئولوا الهيئة بالمرور عليها، للوقوف على احتياجاتها، ومدى جاهزيتها لاستقبال التلاميذ، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لفصل الأجزاء التي تحتاج إلى صيانة جسيمة بالمدارس، ونقل تلاميذ هذه المدارس إلى مدارس بديلة، لحين انتهاء الأعمال، حرصاً على سلامتهم.

ووجه محافظ الفيوم بضرورة الانتهاء من توصيل كافة المرافق، والانتهاء من جميع أعمال الصيانة العاجلة والبسيطة بالمدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد، وسد العجز في المدرسين من خلال الاستعانة بخريجي الكليات المكلفين بالخدمة العامة، والمتطوعين، إلى جانب مدرسي الحصة.