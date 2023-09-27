وكلاء شركة أورانج داتا يناشدون وزير الاتصالات حل أزمتهم

استغاث المهندس محمد فكرى محمد عبدالحميد، وهو أحد الوكلاء العاملين مع شركة أورانج داتا، بالمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة أورنج، بعد تضرره من الشركة، بالاضافة لـ270 وكيلا آخر يعملون على مستوى الجمهورية، بعد تأخر سداد مستحقاتهم.

وأضاف «عبدالمجيد»، أنه تم تسريحهم ضمنيا من عام 2020، لافتا إلى أنهم رغم ذلك يعملون حتى اليوم كوكلاء للشركة دون أجر، وهو أمر صعب فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، كما أنهم يملكون أسر وأطفال يعانون معهم من أزمة المستحقات المتأخرة.

وأوضح المهندس محمد فكرى محمد عبدالمجيد، أنهم تقدموا بشكوى لمجلس الوزراء، وللجهاز القومى للاتصالات، مضيفا، أنه وباقى المتضرين يحرصون على حل المشكلة بشكل سلمى دون اللجوء للقضاء، وذلك حرصا منهم على مصلحة الشركة.