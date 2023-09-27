بوكيتينو يكشف سبب جلوس تشيلويل على مقاعد البدلاء

كشف المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لـ تشيلسي سبب جلوس تشيلويل، لاعب الفريق على مقاعد البدلاء خلال المباريات الأخيرة.

وأكد بوكيتينو أن مودريك، الوافد الجديد للبلوز، يعد سببًا لجلوس تشيلويل على دكة البدلاء، بعدما عاد اللاعب للتشكيل الأساسي خلال الفترة المقبلة.

تصريحات بوكيتينو

تحدث المدرب الأرجنتيني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لموقعة برايتون في كأس رابطة، حيث قال: "لدي سعادة كبيرة بعد تألق كولويل خلال المباريات الأخيرة، فهو يوفر للفريق توازنًا جيدًا للغاية".

بينما تحدث عن تشيلويل، فقال: "اللاعب كان رائعًا في بداية الموسم، من المحتمل أننا كنا نستخدمه في مركز ليس مركزه، وذلك بسبب نجاحه في هذا المركز، فكان الأمر مختلفًا مع عودة مودريك".

وأتم المدرب الأرجنتيني تصريحاته: "سبب جلوس تشيلويل تكمن في عودة مودريك إلى التشكيل الأساسي أدت إلى جلوس تشيلويل على مقاعد البدلاء، خاصة من أجل إبقاء كولويل في مركزه كظهير أيسر".

موعد مباراة تشيلسي وبرايتون

يُطلق حكم مواجهة تشيلسي وبرايتون صافرة انطلاق المباراة في تمام الـ 9:45 دقيقة من مساء الليلة، في المباراة التي يستضيفها ملعب "ستامفورد بريدج"، معقل البلوز.

ومن المنتظر أن تقوم شبكة قنوات "بين سبورتس" إذاعة المباراة، بعدما حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة سنوات.