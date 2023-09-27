علاج الطفل سيف من حمى روماتيزمية

تلقت الوفد ردًا من الهيئة العامة للتأمين الصحى تحت عنوان «المطلقة وأولادها.. ومصاعب الحياة» وقد أفاد الرد أنه ببحث الشكوى تبين أن الطفل يعانى من تبول لا إرادى. وتم تحديث كارنيه التأمين الصحى للطفل واستخراج بطاقة صحية له.

كما تم عرض الطفل على استشارى المسالك البولية والذى أوصى بإجراء تحاليل للطفل. وتم إجراء التحاليل وعرضها على الطبيب وتبين وجود نسبة عالية من الحمى الروماتيزمية فاقر الطبيب له العلاج الدوائى والمتابعة.

مدير

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محمد فتحى شكر

رئيس مجلس إدارة

الهيئة العامة للتأمين الصحى

د. محمد السيد ضاحى