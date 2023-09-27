أهالي السودان يحتفلون بالمولد النبوي الشريف (صور)

احتفلت الولايات في السودان بمولود النبوي الشريف، بطقوسهم وطريقتهم المتنوعة.

ولاية القضارف

شارك والي القضارف المكلف محمد عبدالرحمن محجوب، وعدد من اعضاء لجنة امن الولاية، شاركوا الطرق الصوفية بمختلف سجاداتها فعاليات الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

ولدى مخاطبته الاحتفال الذي نظمه المجلس الاعلى للشؤون الدينية والاوقاف بالتعاون مع ديوان الزكاة وبلدية القضارف بميدان الحرية بحاضرة الولاية.

بحضور وفد مركزي اوضح الوالي المكلف ان الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم سنويا يهدف الى التأسى بهديه والنهل من اخلاقه وشمائله.

وابان ان احتفال يجيء هذا العام في ظرف استثنائي فرضت فيه الحرب على البلاد داعيا الطرق الصوفية الى الابتهال الى المولى عز وجل بأن، ينصر القوات المسلحة ويعود اهالي العاصمة القومية الى ديارهم وينعم على البلاد بانتاج وفير هذا الموسم.

وجدد شكره وتقديره لمجتمع القضارف الذي حاكى وجسد التآخي بين المهاجرين والانصار باستقباله المتأثرين بحرب الخرطوم كما اكد الوالي المكلف ان احتفال هذا العام يؤكد على ان البلاد تعيش في رحاب الامن والاستقرار .

وكان قد تحدث فى الاحتفال امين المجلس الاعلى للشؤون الدينية والاوقاف والمدير التنفيذى لبلدية القضارف بالنيابة ومدير ادارة الدعوة والاعلام بديوان الزكاة بالولاية.

الولاية الشمالية

شهد والي الولاية الشمالية الباقر احمد علي، وعدد من أعضاء حكومته والمدير التنفيذي لمحلية دنقلا الاستاذ عوض الكريم ربيع وأمين ديوان الزكاة بالولاية الشمالية الاستاذ الهادي محمد احمد آدم ولفيف من القيادات والعلماء والمشائخ والدعاة والمواطنين شهدوا اليوم بدنقلا إحتفالات محلية دنقلا بذكرى المولد النبوي الشريف.

وهنأ والي الولاية الشمالية لدى مخاطبته الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة مواطني الولاية بهذه الذكرى العطرة، معربا عن تمنياته بأن تعود العام القادم والبلاد اكثر امنا وإستقرارا وتنمية وتقدم.

ودعا إلى إغتنام ذكرى مولد الحبيب المصطفى صل الله عليه وسلم في اشاعة المحبة والتسامح والتعايش السلمي وتقوية النسيج الاجتماعي وسط المجتمع. كما اشاد الوالي بجهود العلماء والمشائخ والدعاة في نشر تعاليم الدين الإسلامي والتمسك بنهج المصطفى الله عليه وسلم.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لمحلية دنقلا رئيس اللجنة العليا لاحتفالات المحلية بذكرى المولد النبوي الشريف الأستاذ عوض الكريم ربيع أن الاحتفال بهذه المناسبة هو دليل على محبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والسير في نهجه واتباع سنته المحمدية.

وأشار إلى أن المجتمع أحوج الآن الي تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لمعالجة الكثير من القضايا الاجتماعية لاسيما والبلاد تمر بتحديات ومؤامرات وإبتلاءات كبيرة تستهدف العقيدة والوطن متمنيا النصر المؤزر للقوات المسلحة في معركة العزة والكرامة التي تخوضها ضد مليشيا الدعم السريع والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

إلى ذلك إمتدح مدير إدارة الشؤون الدينية بمحلية دنقلا الشيخ احمد سلامة مجهودات اللجنة العليا لاحتفالات محلية دنقلا بذكرى المولد النبوي الشريف وكافة الجهات التي أسهمت في إخراج هذه المناسبة بالصورة الطيبة كما حيا دور العلماء والمشائخ والدعاة في تبصير المجتمع بأمور دينهم.

وفي ختام الاحتفال قام والي الولاية الشمالية الأستاذ الباقر احمد علي بحضور المدير التنفيذي لمحلية دنقلا وأمين ديوان الزكاة وعدد من القيادات بتكريم عدد من حفظة كتاب لله تعالى ضمن مسابقة شهداء معركة الكرامة والتي أجرتها محلية دنقلا بالتعاون مع إدارة الدعوة والاعلام بديوان الزكاة بالولاية كما قام الوالي بتكريم عدد من الدعاة والمشائخ.

إقليم النيل الأزرق

شارك الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم يرافقه أعضاء الحكومة ولجنة الأمن والأمين العام لحكومة الإقليم والمك الفاتح يوسف حسن عدلان ناظر عموم قبائل الإقليم ولفيف من قيادات الطرق َ الصوفية، شارك عصر اليوم بميدان المولد بالدمازين في الفعاليات الختامية الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف.

ولدى مخاطبته حاكم الإقليم المحتفلين بالمولد دعهم الى ضرورة العمل على إفشاء السلام وتوحيد الصفوف والالتفاف حول راية القوات المسلحة لتفويت الفرصة على الأعداء المتربصين.

ووجه الطرق الصوفية للعمل من أجل إشاعة قيم المحبة وحماية الشباب من مخاطر المخدرات والثقافات والأفكار الدخيلة والعمل على تحصينهم بالقيم الإسلامية الفاضلة.

وأشار للإرث الإسلامي بالمنطقة منذ فجر السلطنة الزرقاء التي حكمت بالشريعة الإسلامية الحقيقية.

يوسف الهادي محافظ الدمازين أعرب عن تقديره للدور المتعاظم للطرق الصوفية في نشر الدعوة الإسلامية بالقدوة والحكمة والموعظة الحسنة.