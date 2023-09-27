6 قطاعات وادارات عامة بمياه الشرب بسوهاج تحصل على شهادة الايزوا ISO 9001:2015

حصلت 6 قطاعات وإدارات عامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج على شهادة الايزوا ISO 9001:2015 بعد قيام شركة TUV AUSTRIA باجراء المراجعة الخارجية وذلك فى اطار التوجه الى الحوكمة والتحول الرقمى صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واضاف ان شهادة الايزوا هى مجموعة من السياسات والعمليات والإجراءات اللازمة لتخطيط وتنفيذ وتقديم الخدمات بهدف التأكد من قدرة الشركة على الوفاء بمتطلبات العملاء وان نظام إدارة الجودة يعمل على ترسيخ مبدأ التحسين المستمر للخدمات المقدمة.

واوضح رئيس مياه سوهاج انه حصل قطاع الموارد البشرية والادارة العامة لشئون مجلس الادارة والادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام والتوعية والخط الساخن وخدمة المواطنين والمشاركة المجتمعية والادارة العامة للسلامة والصحة المهنية وادارة دعم النزاهة على شهادة ISO 9001:2015 وحصلت الادارة العامة للتدريب على شهادتى ISO 9001:2015 و ISO 21001:2018 وان الحصول على تلك الشهادة يساهم فى وجود نظام موثق للعمل بمنهجية قائمة على النظام وليس الأفراد مما يساهم فى استمرار النظام ورفع قدرة الشركة فى التعرف على المخاطر المحيطة لتجنب حدوث تلك المخاطر او الحد من تاثيرها والمساعدة فى تحقيق الإدارة الفعالة والمنظمة لجميع العمليات والانشطة وتحسين صورة الذهنية للشركة وتحقيق رضا العملاء.