منتخب الطائرة يسافر إلى اليابان وفلافيو يعلن قائمة الفراعنة

تسافر بعثة منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة إلى اليابان في الساعات الأولى من صباح غد الخميس، لخوض التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي ستقام خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر المقبل.

قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة

وأعلن الإيطالي فلافيو جيونيلي المدير الفني لـمنتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة، عن قائمة المنتخب النهائية التي ستمثل مصر في التصفيات والتي ضمت كلًا من:

حسام يوسف، وأشرف اللقاني، ورضا هيكل، وسيف عابد، ومحمد عادل "دولا" ، ومحمد المهدي، وعبدالرحمن سعودي، ومحمد رضا، ومحمد رمضان، وأحمد يوسف، ومحمد عسران، وأحمد ضياء، و محمد مصطفى "لعبة"، وعبدالرحمن الحسيني.

تامر بيبرس رئيسًا لبعثة منتخب الطائرة في اليابان

ويرأس بعثة المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للطائرة.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر كل من فلافيو جولينيلى مديرا فنيا، وحسن الحصرى مدربا عاما، و محمد بخيبت المدرب، والدكتور أحمد سعودى طبيب المنتخب، وسامح ظلام أخصائى العلاج الطبيعى، وأحمد سمير محلل تقنى.

مصر في المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس في الكرة الطائرة

كانت قرعة التصفيات قد أسفرت عن وقوع مصر في المجموعة الثانية بجوار منتخبات اليابان، وأمريكا، وسلوفينيا، وصربيا، وتركيا، وتونس، وفنلندا.

مواعيد مباريات منتخب مصر للكرة الطائرة بالتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر للكرة الطائرة بالتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024على النحو الآتي:

مصر وأمريكا يوم 30 سبتمبر الساعة 10 صباحا بتوقيت القاهرة.

مصر واليابان يوم 1 أكتوبر الساعة 1.15 صباحا بتوقيت القاهرة.

مصر وصربيا يوم 3 أكتوبر الساعة 7 صباحا بتوقيت القاهرة.

مصر وسلوفينيا يوم 4 أكتوبر الساعة 4 صباحا بتوقيت القاهرة.

مصر وتونس يوم 6 أكتوبر الساعة 7 صباحا بتوقيت القاهرة.

مصر وتركيايوم 7 أكتوبر الساعة 4 صباحا.

مصر وفنلندا يوم 8 أكتوبر الساعة 4 صباحا.