مدير البنك الدولي بطلع على مشروعات قنا المُمولة من برنامج التنمية المحلية

استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، السيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمى للبنك الدولي، وعقد اجتماعا موسعا، استعرض خلاله الإنجازات التي حققتها المحافظة من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، في مجال البنية التحتية وترفيق المناطق الصناعية.

توفير مياه الشرب بنسبة 99%

عرض المحافظ، خلال الاجتماع المشروعات التي تم تنفيذها بتمويل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، موضحا أنه تم تنفيذ أكثر من ألفين مشروع في عدد من المحاور مثل: ( تطوير المراكز التكنولوجية - بناء القدرات للعاملين بالإدارة المحلية – تطوير التكتلات الاقتصادية – البنية التحتية – التنمية الحضرية وتحسين البيئة )، مما أسهم في توفير مياه الشرب النقية للمواطنين بنسبة تغطية بلغت ٩٩٪ ، وذلك عبر محطات مياه تعمل بتقنية الترشيح الفائق، بالإضافة إلى تنفيذ الكثير من مشروعات الصرف الصحي التي أسهمت في رفع نسبة المناطق المخدومة إلى ٨٠٪ ، كما أسهم البرنامج في تطوير وميكنة الخدمات بالمراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية، وهو ما أدى إلى الحد من الفساد المالي والإداري داخل تلك الوحدات.

ونوه المحافظ، أن تلك المشروعات أحدثت طفرة كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ونتج عنها خفض معدلات الفقر والبطالة داخل المحافظة.

ترفيق المناطق الصناعية

وبيّن المحافظ، أن مشروع ترفيق المناطق الصناعية الممول من البرنامج أسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ أصبحت المنطقتين الصناعيتين بهوّ نجع حمادى، وكلاحين فقط، تمتلكان بنية تحتية متكاملة ( كهرباء – مياه – صرف صحى – غاز طبيعى – تليفونات أرضية – طرق ) تفى باحتياجات المستثمرين من تلك المرافق وتوفر فائض لمن يرغب من المستثمرين الجدد في الاستثمار بالمحافظة.

تجربة برنامج التنمية المحلية

لافتا إلى أن التجربة التى اتبعها برنامج التنمية المحلية في اختيار وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية من خلال عقد جلسات التشاور المجتمعي، وإشراك المواطنين في اختيار المشروعات، كانت رائدة، مشيرا إلى أننا كجهاز تنفيذى استفدنا من هذه التجربة ومن خبراتنا التى اكتسبناها من البرنامج في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موجها الشكر للدكتور هشام الهلباوي، أعضاء المكتب التنسيقى للبرنامج، وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية، تقديرا للجهد الذي بذلوه لإنجاز مشروعات البرنامج طبقا للمواصفات والمواعيد المحددة.

جولة لمدير البنك الدولي

ووجه المدير الإقليمى للبنك الدولي، الشكر لمحافظ قنا، على حفاوة الاستقبال ودوره في تقديم الدعم لتنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية داخل المحافظة، مؤكد أن برنامج التنمية المحلية من البرامج الرائدة داخل أروقة البنك الدولى ويوجد اهتمام لدى مسئوليه لتكرار التجربة الناجحة فى مصر والاسترشاد بها.

وأضاف ستيفان جيمبرت، أن البنك الدولى يُعد شريك استراتيجى للدولة المصرية لدعم برامج الحكومة والإصلاحات التى تقوم بها الدولة بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وعقب الاجتماع، اصطحب محافظ قنا، المدير الإقليمى للبنك الدولي، لتفقد بعض منتجات التكتلات الاقتصادية التى يقوم برنامج التنمية المحلية بتطويرها، وهي: ( التلّي، الآثاث، البصل، منسوجات أخميم ) من محافظة سوهاج، و( العسل الأسود، الفركة، الفخار) من محافظة قنا، وأشاد المدير الإقليمى للبنك الدولى بجودة المنتجات، ومستوى التحسن الذى طرأ عليها بعد التدخلات التى أجراها فريق برنامج التنمية المحلية.

حضر الاجتماع والجولة، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج، وأعضاء وحدة تنفيذ البرنامج بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والمستثمرين.