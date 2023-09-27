القوات اللبنانية والإسرائيلية تتبادلان إلقاء القنابل على الحدود

تبادلت القوات اللبنانية والإسرائيلية إلقاء القنابل الدخانية والصوتية عند الخط الأزرق على الحدود بين البلدين.

قال الجيش اللبناني، في منشور عبر منصة إكس اليوم الأربعاء: "أقدمت دورية للعدو الإسرائيلي على إطلاق قنابل دخانية نحو دورية للجيش اللبناني أثناء مواكبة جرافة تعمل على إزالة تعديات أقامها العدو الإسرائيلي شمال خط الانسحاب (الخط الأزرق المتحفظ عليه) في منطقة بسطرة-الجنوب".

وفق المنشور: "رد عناصر الجيش بإطلاق قنابل دخانية نحو عناصر العدو".

يخيم التوتر على طول الحدود اللبنانية بعد قيام إسرائيل مؤخرًا بفرض سيطرتها على الجزء الشمالي اللبناني من بلدة الغجر، وبذلك أصبحت البلدة بكاملها تحت سيطرتها، وبنت جدارًا إسمنتيًّا حول كامل البلدة.

وانسحبت القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان في 25 مايو عام 2000، بعد احتلال دام 22 عامًا، ومقاومة استمرت طيلة فترة الاحتلال، باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر.