الثقافة تعلن عن فتح باب التقدم لجوائز الدولة لعام 2024



أعلن المجلس الأعلى للثقافة تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبأمانة الأستاذ الدكتور هشام عزمي عن فتح باب التقدم لجوائز الدولة التشجيعية وعددها ٣٢ جائزة قيمة كل منها (50,000ج) في مجالات (الفنون - الآداب - العلوم الاجتماعية - العلوم القانونية والاقتصادية) وجوائز التفوق وعددها 7 جوائز قيمة كل جائزة (100,000ج) بالإضافة إلى ميدالية فضية وتمنح في مجالات (الفنون - الآداب- العلوم الاجتماعية).



ويدعو المجلس الجهات التي لها حق الترشيح للبدء في إجراءات الترشيح لجوائز الدولة التقديرية وعددها 10 جوائز وقيمة كل جائزة (200,000ج) بالإضافة إلى ميدالية ذهبية وتمنح في مجالات (الفنون - الآداب- العلوم الاجتماعية) بالإضافة إلى الترشيح لجوائز النيل للمبدعين المصريين وعددها 3 جوائز قيمة كل جائزة (500,000ج) بالإضافة إلى ميدالية ذهبية والترشيح لجائزة النيل للمبدعين العرب (جائزة واحدة) قيمتها (500,000ج) بالإضافة إلى ميدالية ذهبية وتمنح لأحد الشخصيات ممن أثروا الشأن الثقافي العربي

وأوضح المجلس الأعلى للثقافة أنه يرجى ملاحظة أن قانون الجوائز ينص على أن جوائز (النيل - التقديرية) تكون عن طريق الترشيح فقط من خلال الجهات التي لها حق الترشيح ولا يجوز التقدم لها بصفة شخصية .

أما جائزة التفوق فيجوز التقدم لها بصفة شخصية أو الترشيح من خلال جهات الترشيح، وكذلك ينص القانون فيما يخص جوائز الدولة التشجيعية أن يتم التقدم لها فقط بصفة شخصية ولا يجوز تلقي ترشيحات لها

موعد تلقي الترشيحات ورغبات التقدم

تبدأ تلقي الترشيحات ورغبات التقدم اعتبارا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2023 بمقر المجلس الأعلى للثقافة

**للاطلاع على كافة الشروط والتفاصيل يشرفنا زيارة موقع المجلس الأعلى للثقافة على الانترنت أو زيارة إدارة الجوائز بمقر المجلس.



كان المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتورة نيفين ‏الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأمانة الدكتور هشام عزمي،‏ منح العام الماضى جوائز الدولة للتفوق، إلى 7 من المبدعين المصريين، يُمثلون ثلاثة مجالات هي (الفنون والآداب ‏والعلوم ‏الاجتماعية)‏، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للثقافة ‏الـ69، والذي انتهى خلاله أعضاء المجلس ‏الأعلى للثقافة، من عملية التصويت الإلكتروني لاختيار ‏الفائزين.

‏مجال الفنون

حيث حصل على جائزة التفوق فى مجال الفنون، كلٌ من دكتورة رانيا يحيى الأستاذة بأكاديمية الفنون، والفنان فتحي عفيفي محمد حسنين

وحصل عليها فى مجال الآداب، كل من اسم الراحل الدكتور مصطفى سليم، والشاعر فتحي عبدالسميع.

مجال العلوم الاجتماعية

وفاز بها في مجال العلوم الاجتماعية، كلٌ من الدكتورة هناء الشوربجي، والدكتور حسن سلامة، والدكتور أحمد رجب.