سكان قرية أبوشوشة شمال قنا أول المتفاعلين مع مبادرة "بلغني"

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الأربعاء، إن مبادرة "بلغنى" التى تم تدشينها خلال الأسبوع الجارى بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، استقبلت عددًا من البلاغات من أحد المواطنين بشأن تراكم القمامة فى عدد من المناطق بقرية أبوشوشة التابعة لمركز أبوتشت، شمال قنا.

وأبرز المحافظ، أنه فور تلقي بلاغ المواطن، انتقل المسئولين بالوحدة المحلية لمركز أبوتشت وقرية أبوشوشة، وتم تجهيز معدات النظافة ونقل تراكمات القمامة المُبلغ عنها إلى مقالب القمامة العمومية المخصصة لها.

وحث المحافظ، المواطنين بسرعة الإبلاغ عن اى تراكمات للقمامة، حال رصدها فى شوارع المحافظة من خلال وسائل التواصل الخاصة بمبادرة بلغنى ، وهى الصفحة الرسمية للمحافظة علي الفيسبوك "مكتب إعلام محافظة قنا" (https://www.facebook.com/qena.governorate ) أو الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على الأرقام ( 0963329542 - 0963328472 - 0963337291) والخط الساخن 15541، لتعزيز مشاركة المواطن مع الأجهزة التنفيذية فى الحفاظ على نظافة الشوارع وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

إطلاق مبادرة "بلغني"

وقبل أيام أعلنت محافظة قنا إطلاق مبادرة "بلغني" بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، بهدف تلقي شكاوى المواطنين المتضررين من تجمعات القمامة بالشوارع والترع بجميع مدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار تفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

وتقوم الجهات التنفيذية بتلقي البلاغات والشكاوي التي يتم رصدها من خلال المبادرة أولًا بأول وإحالتها علي الفور للجهات المختصة، بالإضافة إلى متابعة الشكوى والتواصل مع أصحابها لإفادتهم بما تم بصدد شكواهم.