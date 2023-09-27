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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال ترميم مبنى محطة الملك فؤاد الأثرية

بوابة الوفد الإلكترونية

 تابع محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، الأعمال الجارية، لتطوير مبنى محطة الملك فؤاد بمنطقة منشية فؤاد، على طريق صلاح سلامه الجديد الذي يربط بين مزلقان الإنشاء والتعمير وتقسيم المحافظة، بروافد الطريق الدولي، وشملت أعمال الترميم والصيانة المبنى من الداخل والخارج، ليتم الحفاظ عليه كمبنى أثري من طراز فريد.
 

وكانت محطة قطار الملك فؤاد أو ما تُعرف باسم «المحطة الملكية»، تعرضت لحالة من الإهمال على مدار أعوام طويلة، بعد أن كانت مبنى له قيمته التاريخية والأثرية، إلى أن تم مؤخرًا أعمال رفع كفاءة وتطوير مبنى المحطة، بالتعاون بين المحافظة وزارة النقل، ووزارة الآثار المصرية.

 

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