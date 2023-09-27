حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية طب الفيوم

شهد الدكتور حمدي إبراهيم القائم بأعمال عميد كلية الطب في جامعة الفيوم فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد الذي نظمته إدارة رعاية الشباب بالكلية.

بحضور الدكتورة نجلاء الشربيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو عبدالغني منسق الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد صلاح مدير البرنامج الأكاديمي، وذلك اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات بالكلية.

تميز طلاب الطب

أكد الدكتور حمدي إبراهيم أن طلاب كلية الطب دائمًا متميزين، لأنهم يحملون على عاتقهم مسؤولية كبيرة في علاج المرضى، متمنيًا أن يكونوا على قدر تلك المسؤولية.

كما أوصى الطلاب بالتحلي بالأخلاق الحميدة والأمانة والإخلاص في الحياة العلمية والعملية.

وأكدت الدكتورة نجلاء الشربيني أن الدراسة في المرحلة الجامعية تختلف تمامًا عن الدراسة في مرحلة الثانوية العامة، كما أوصت الطلاب بالمشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة بالكلية، لما لها من دور كبير في بناء شخصية الطالب.

ومن جانبه أوصى الدكتور محمد صلاح الطلاب الجدد بالالتزام بأخلاقيات الطالب الجامعي.

وفي ختام الحفل قام الطلاب بتقديم عدد من الفقرات الفنية المتنوعة.





















































