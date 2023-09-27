ندوة إرشادية عن التأمين على الماشية والحفاظ على الثروة الحيوانية بالشرقية

عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، ندوة إرشادية عن التأمين على الماشية وصحة سلامة الحيوان والحفاظ على الثروة الحيوانية، وذلك بالاشتراك مع إدارة الإرشاد وإدارة التأمين بمديرية الطب البيطرى.

جاءت الندوة الإرشادية فى إطار خطة التدريب الشهرية بمديرية الزراعة، بتوجيهات المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، واللواء دكتور إبراهيم محمد متولى هاشم وكيل وزارة الطب البيطري، والمهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة.

وحاضر فى الندوة الدكتورة دعاء أحمد، والدكتورة ريهام رمضان، ومسئول التأمين إسلام أحمد، والمهندس السيد عطية مدير إدارة الأمن الغذائى، وقامت بتنفيذ وتنظيم الندوة ماري عزمى.

وخلال أعمال الندوة، تم الإشارة إلى أن الهيئة العامة بالخدمات البيطرية، تقوم بالاشتراك مع الجهات المعنية بتقديم خدماتها للمربي والفلاح المصرى، لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة على صحته وصحة الحيوان، ورفع انتاجيته، منها خدمات التأمين على الماشية من خلال صندوق التأمين ضد الأمراض الوبائية، والموت المفاجئ، والذبح الاضطراري، والسطو، وخيانة الأمانة، وبطاقة تسجيل الحيوانات، وذلك للإطمئنان على صحة وسلامة الحيوان ومنتجاته، والحفاظ على الثروة الحيوانية.