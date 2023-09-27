وزير الخارجية الأمريكي يستقبل نظيرته بجنوب إفريقيا في واشنطن

استقبلت واشنطن وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، لإجراء محادثات ثنائية.

وكان في استقبال باندور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي أشاد بالشراكة بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا.

ووفقا لوزارة الخارجية، تتعاون الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا بشكل كبير في مجالات الصحة والتعليم والبيئة والاقتصاد الرقمي.

وقال بلينكن، "لدينا الكثير لنناقشه فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ، ولكن أيضا علاقتنا الخاصة ، والعمل الذي نقوم به معا في كل شيء من المناخ إلى الطاقة إلى البنية التحتية إلى الصحة".

جنوب أفريقيا هي أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في إفريقيا

وتقول وزارة الخارجية إن ما يقرب من 600 شركة أمريكية تعمل في جنوب إفريقيا، وتبلغ قيمة التجارة الثنائية أقل بقليل من 18 مليار دولار.

وأضافت باندور في هذا الوقت ، تستضيف جنوب إفريقيا سفراءها في واشنطن الذين يعملون في جميع أنحاء الأمريكتين لإجراء مناقشات حول علاقاتها مع دول في نصف الكرة الأرضية.

وأوضحت: "كما هو الحال دائما ، تعد الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أهم الشركاء لجنوب إفريقيا". "يسعدني أن تتاح لنا الفرصة للحاق بالركب وإعطائك بعض الإحساس بما يحدث في جنوب إفريقيا وعلى نطاق واسع في القارة، وفقط لمواصلة التعاون الرائع الذي بنيناه معا "، أضاف باندور.

تأتي زيارة ناليدي باندور وسط الضغط الهائل على الشراكة الاستراتيجية بين جنوب إفريقيا والولايات المتحدة منذ غزو روسيا لأوكرانيا، لم تكن حكومة جنوب إفريقيا مستعدة لمطالبة روسيا بوضع حد للأعمال العدائية وسحب قواتها من أوكرانيا.