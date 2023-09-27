إينو بولو رئيساً تنفيذياً لبريميير بادل لقيادة المرحلة الجديدة للمشروع

أعلنت بريميير بادل، جولة محترفي البادل الأبرز عالمياً والتي أسستها قطر للاستثمارات الرياضية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للبادل، عن تعيين إينو بولو في منصب الرئيس التنفيذي، ليتولى مسؤولية قيادة المرحلة المقبلة والطموحة من التطور الرياضي والنمو التجاري والتوسع العالمي لجولة بريميير بادل.



وسيعمل بولو تحت إشراف مجلس إدارة بريميير بادل، على أن يتولى مهامه اعتباراً من 16 نوفمبر 2023.

ويتمتع إينو بسجلٍ مهني حافل في عالم الرياضة، بما فيه من خبرة واسعة في رياضتي البادل والتنس، حيث شغل مناصب رفيعة لدى علامة Nike في أوروبا وأمريكا الشمالية. كما تولى لاحقاً منصب رئيس شركة Havaianas في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الشمالية، ورئيس مجموعة غلوبال براندز في أوروبا، وعمِل استشارياً أولاً لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقُبيل انضمامه إلى جولة بريميير بادل، شغل إينو منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة ليداب، مجموعة شركات البادل العالمية والتي تغطي عملياتها أكثر من 120 نادياً وما يزيد عن 700 ملعب بادل حول العالم. كما يشغل إينو عضوية مجلس إدارة الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس منذ يناير 2021.

وخلال الشهر الماضي، كشفت قطر للاستثمارات الرياضية والاتحاد الدولي للبادل عن توقيع اتفاقية تاريخية مع شركة دام، استحوذت قطر للاستثمارات الرياضية من خلالها على جولة البادل العالمية، إضافة إلى دمج جولة البادل العالمية وبريميير بادل، وهما أكبر جولتين احترافيتين في هذه الرياضة، ضمن جولة عالمية واحدة تحت اسم "بريميير بادل". ومن المقرر إطلاق المسابقة الجديدة في عام 2024 تحت إدارة الاتحاد الدولي للبادل، بمجرد استكمال الموافقات التنظيمية اللازمة. وسيكون إينو مسؤولاً بشكل مباشر عن إدارة صفقة الدمج بين الجولتين، ومن ثم قيادة عملية التحول التدريجي لجولة بريميير بادل على المستويين الرياضي والتجاري، لتصبح واحدة من أكثر الجولات الديناميكية والعصرية والاحترافية في عالم الرياضة.

جولة بريميير بادل قد انطلقت في عام 2022، ونجحت خلال عامها الأول في التحول إلى أسرع الجولات الرياضية نمواً على مستوى العالم؛ إذ شارك في منافساتها ما يزيد عن 500 لاعب ولاعبة من جميع أنحاء العالم، وأقامت منافساتها في عدد من أبرز المواقع وأكثرها أهمية في التاريخ الرياضي، بما فيها ملعب رولان جاروس في باريس. كما وقعت جولة بريميير بادل عدداً من اتفاقيات البث لعدة أعوام، لتغطي أكثر من 180 دولة وتصل إلى ما يزيد عن 150 مليون منزل. وسجلت النسخة الأولى من الفعالية العام الماضي 22.7 مليون مشاهدة عبر منصة يوتيوب. وقد انضمت أكثر من 110 لاعبة محترفة إلى منافسات جولة بريميير بادل في مارس من العام الجاري.

قال إينو بولو، الرئيس التنفيذي الجديد لجولة بريميير بادل: "يسعدني الانضمام إلى جولة بريميير بادل في منصب الرئيس التنفيذي لقيادة أكثر المشاريع طموحاً في عالم الرياضة. نجحت بريميير بادل في تحقيق إنجازات مذهلة خلال فترة زمنية قصيرة بفضل رؤية المالكين وطموحاتهم الكبيرة. وما نزال اليوم في بداية الطريق نحو الوصول إلى الإمكانات الكاملة لهذه الجولة العالمية الفريدة. وأتطلع لاستثمار خبراتي وطاقتي وإمكاناتي للمضي بجولة بريميير بادل نحو الأمام، والعمل مع جميع الأطراف المعنية في عالم البادل والرياضة والأعمال لبناء تجربة متميزة لجمهور البادل والاعبين واللاعبات، فهم العنصر الأهم في هذه المعادلة".