فيديو وصور| مئات السائحين يزورون الكرنك في احتفالية الأقصر باليوم العالمي للسياحة

شهدت محافظة الأقصر، صباح الأربعاء، تنظيم احتفالية كبرى داخل معابد الكرنك؛ بالتزامن مع الاحتفال بيوم السياحة العالمي، بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، وقيادات المحافظة وهيئة تنشيط السياحة، ومسؤولو معابد الكرنك.

استقبل أطفال الأقصر الوفود السياحية من مختلف الجنسيات، بتقديم الورود والهدايا، وسط أجواء من البهجة، فضلًا عن تقديم عروض التنورة على أنغام المزمار البلدي، والتي لاقت تفاعل كبير من جانب السائحين.

وشهدت فعاليات الاحتفالية على مدار اليوم؛ طواف السائحين من محتلف الجنسيات حول الجعران المقدس، بجوار البحيرة المقدسة في البهو الرئيسي لمعابد الكرنك، والذي يقدسه السائحون اعتقادًا منهم أنه يجلب لهم الحظ السعيد، ويحقق أمانيهم.



ويلتف السائحون حول الجعران، يطوفون حوله سبع مرات، حيث يحاط بتعويذات فرعونية، ونقوش، وتعود قصة اعتقاد السائحين بأنه يحقق الأمنيات إلى أن أول من انشأ هذا الجعران هو الملك أمنحتب الثالث بالأسرة 18، كهدية قدمها الملك امنحتب الثالث لزوجته الملكة "تي"، ونقش عليه اسمه واسم زوجته، ليدلل لها على مدى حبه لها؛ لذا انتشر أن هذا الجعران يجلب الحظ، حتى أصبح الزائرين يطوفون حوله سبع مرات لتحقيق أمنياتهم.