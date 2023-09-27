القطري ناصر العطية يحصد فضية دورة الألعاب الآسيوية للرماية

حقق ناصر العطية لاعب المنتخب القطري للرماية ، الميدالية الأولى لبلاده في منافسات دورة الألعاب الآسيوية المقامة فعالياتها حاليًا في مدينة هانجتشو الصينية.





وتمكن عطية من الفوز بفضية منافسات رماية السكيت للفرق رفقة الثنائي راشد ومسعود العذبة.وجاء الممثل القطري في المركز الثاني بجمعه 359 نقطة، بينما حصدت الصين المستضيفة للفعاليات الذهبية بمجموع 362 نقطة، بينما حصدت دولة الهند الميدالية البرونزية بمجموع 355.

أبطال مصر للرماية ..

على صعيد آخر ، شارك أبطال منتخب مصر للرماية فى منافسات دورة الاستراتيجية والأمن القومى للأبطال الرياضيين شهر أغسطس الماضي بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية ناصر العسكرية.



وحصل كلا من الرماه الدوليين محمد سعيد حافظ، مصطفى خليل، ناى جابر علي الدورة التثقيفية للدراسات الإستراتيجية والأمن القومي" الولاء والمواطنة" للأبطال الرياضيين في نسختها الثانية والتى أقيمت تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا خلال الفترة من ١٩ اغسطس حتي ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ .

ووجه اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، في هذا الصدد الشكر لوزارة الشباب والرياضة على دورها فى تثقيف وتوعية الرياضيين وصقلهم من الناحية الاجتماعية وتعريفهم بأهمية الاستراتيجية الوطنية والأمن القومى من خلال القيم الاجتماعية.

وأكد حسني علي أن ما يقوم به الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من دعم للإتحادات الرياضية هو امتداد لسلسة الانجازات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة من دعم للرياضة والرياضيين.