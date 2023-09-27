تحصين 268 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، عن تحصين 268 ألف من رؤوس الماشية، خلال الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ، على مدار شهرين متتاليين.

وذلك منذ انطلاقها في منتصف يوليو الماضي ، وحتى منتصف سبتمبر الجاري ، ونفذتها مديرية الطب البيطري ، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة ، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية ،على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

واستعرض الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا ، في تقريره جهود حملات تحصين الماشية للوقاية ، من مختلف الأمراض من خلال لجان بيطرية ثابتة ومتحركة مجهزة باللقاحات اللازمة، بالإضافة ، إلى لجان التأمين والترقيم وتسجيل الماشية ، ولجان الإرشاد والتوعية بالتنسيق بين الإدارات البيطرية والوحدات المحلية ، لتوفير كافة أوجه الدعم للمربين وأصحاب رؤوس الماشية.

موضحا ، أن المديرية قامت من خلال 477 لجنة بتحصين 268 ألف و360 رأس ماشية ، ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ، وتحصين 37148 رأس من الأبقار بلقاح الجلد العقدي،و9177 بلقاح جدري الأغنام حول البؤر، وترقيم وتسجيل 7725 رأس ماشية.

وأشار ، إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة ، للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ، إلى جانب عقد (550) ندوة وجولة إرشادية ، وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية ، وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.