نائب رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع تفعيل برتوكول التعاون مع جهاز تنمية المشروعات

ترأس الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ؛ اجتماع لجنة التعاون بين الجامعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر ؛ تفعيلاً لبرتوكول التعاون بين الطرفي مؤكدًا على ضرورة تفعيل ودعم التواصل المجتمعي مع الهيئات والمؤسسات المختلفة من خلال تنظيم فعاليات تسهم في رفع قدرات طلاب الجامعة في مجال ريادة الأعمال، وتمكين الشباب للعمل الحر ؛ وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة المصرية، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور محمود عبد العليم إن برتوكول التعاون المبرم بين الجامعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، ومتناهية الصغر؛ يهدف إلى اكتشاف مهارات الطلاب، وتنمية قدراتهم ونشر ثقافة ريادة الأعمال، والعمل الحر، و تأهيل خريجي وطلاب الجامعة على إقامة وإدارة مشروعاتهم بنجاح فضلاً عن تبني الأفكار الابتكارية، والإبداعية لدى الشباب ، وتشجيعهم على خلق فرص عمل جديدة لهم؛ تلبي احتياجات سوق العمل الحالية وذلك من خلال أداء عدد من الأنشطة المتمثلة في إقامة دورات تدريبية، ومعارض، لتقيات؛ لتنمية المهارات الريادية ، وورش عمل للابتكار والإبداع.

وأوضح إن الجامعة سوف تشهد إقامة معرضين بالتعاون مع الجهاز؛ يتم إقامة المعرض الأول داخل الحرم الجامعي، والذي يتضمن: سلعاً وأدوات مكتبية ومواد غذائية؛ بما يتناسب مع احتياجات طلاب جامعة أسيوط، ويعقد المعرض الثاني تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بعنوان: " تراثنا للحرف اليدوية، والتراثية "؛ بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة والمقام خلال الفترة من ٨ وحتى ١٤ من أكتوبر المقبل.

وفي سياق متصل، استعرضت الدكتورة هبة الله جمال راشد إلي النجاحات التي تمت العام السابق؛ خلال الفعاليات الكثيرة التي أقامها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، ومتناهية الصغر ، والتي شهدت حضوراً كثيفاً من طلاب الجامعة، والتي كان الهدف منها؛ توعية الطلاب بالمميزات التي يقدمها الجهاز؛ لتشجيع الطلاب علي مجال العمل الحر.

ومن جانبه وأوضح وإيهاب عبد الحميد إن الاجتماع أسفر عن توصيات منها؛ عقد مجموعة من الندوات بجميع الكليات؛ لنشر ثقافة العمل الحر ،و عقد ملتقى في نهاية العام؛ لعرض قصص نجاح خريجي الجامعة في تنفيذ مشروعاتهم بالمجتمع المدني، إلي جانب عرض الأفكار، والمقترحات المستقبلية للمشروعات المجتمعية، والبيئية؛ التي تسهم في تواصل فعال مع المؤسسات والهيئات المعنية ، وعمل قاعدة بيانات للطلاب المشاركيين في الندوات التي تعقد داخل الجامعة من قبل جهاز تنمية المشروعات.

الجدير بالذكر؛ أنه تم تشكيل لجنة مشتركة خلال شهر أبريل الماضي؛ لتنفيذ مهام البروتوكول المبرم بين جامعة أسيوط وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، ومتناهية الصغر