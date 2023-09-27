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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تحرير 73 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور حملات مكبرة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 73235 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها ضبط 20362 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

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ضبط 527 مخالفة السير بدون تراخيص

كما تمكنت القوات من ضبط 527 مخالفة السير بدون تراخيص و20 مخالفة موقف عشوائى، و1570 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة و5 مخالفات شروط التراخيص و4 مخالفات دراجات نارية، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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