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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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توصيات المؤتمر الدولي الخامس لكليتي اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنوفية وإيتاي البارود

فعاليات المؤتمر
فعاليات المؤتمر الدولي الخامس

أوصى المشاركون في فعاليات المؤتمر الدولي الخامس الذي نظمته كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنوفية بالتعاون مع كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بايتاي البارود بعنوان: (الثقافة العربية في ضوء التحول الرقمي) برعايةكريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة السابق نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سيد سلام، عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنوفية رئيس المؤتمر، والدكتور يوسف عبد الوهاب، عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بإيتاي البارود:

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-الاهتمام والعناية بتدريس النص الرقمي في مرحلة الإجازة العالية (الليسانس) والدراسات العليا،وعقد دورات تعريفية بالرقمنة ومصطلحاتها وتوظيفها في خدمة اللغة العربية بتراثها المختلف، وطالب المؤتمر برصد التحديات التي تواجه العلوم العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإيجاد حلول لها تتوافق مع الرقمنة، والعمل على دراسة  تطور الأساليب من خلال الكتابات الرقمية التي تتخلق في إطار الوسائط التكنولوجية.

تعميق الصلة بين التراث والتقنية المعاصرة 

كما أوصى المشاركون بتعميق الصلة بين التراث والتقنية المعاصرة وبخاصة الرقمنة والعمل على تكوين مدونة للتراث الأزهري عقديا وفقهيا ولغويا،بجانب العمل على جمع روايات العشرين للقراءات المتواترة تنفرد به جامعة الأزهر من خلال متخصصين ثقات وإقصاء ما دون ذلك مما لم يعتمد بسبب تفشي أخطاء غير المتخصصين وحفاظا على صحة قراءة القرآن الكريم وتواتره، والعمل علي إبراز.

المعاجم الإلكترونية ودراستها وبيان المآخذ عليها، مع استعمال البديل المناسب للكلمات الذائعة المستغربة من خلال استعمال الأصل العربي لهذه الكلمات.

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