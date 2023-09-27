سطو مسلح على منزل راموس

تعرض منزل المدافع سيريجو راموس، لاعب فريق أشبيلية الإسباني لعملية سطو مسلح في غيابه، وتعرضت عدد من ممتلكاته الخاصة للسرقة.





أشارت تقارير صحفية إسبانية، أن منزل راموس تعرض للسرقة خلال تواجده مع فريقه الأربعاء الماضي، للمشاركة في مواجهة لانس بمرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وكانت زوجته غير متواجدة في المنزل وقت الحادث.

واصلت، المنزل وقت السرقة شهد وجود أبناء راموس الصغار، لكنهم لم يتعرضوا لأي ضرر، وفتحت الشرطة تحقيقًا موسعًا حول الحادث وتم حصر السرقات في ساعات ثمينة ومقتنيات ذهبية وبعض النقود.

أكدت التقارير، أن منزل راموس الذي تعرض للسرقة يتكون من طوابق عدة، وبه حديقة واسعة ومكان لتربية الخيول.

الانتقال لأشبيلية..

أعلن نادي إشبيلية خلال وقت سابق عن تعاقده مع سيرجيو راموس من خلال مقطع فيديو منذ قليل، يظهر من خلاله اللاعب بالقميص القديم لـ راموس عندما كان مع النادي الأندلسي، وكتب على الفيديو: "عاد إلى بيته".

أوضح النادي الأندلسي في بيان رسمي بأن المدافع الإسباني وصل لإشبيلية، وعقب تخطيه إجراء الكشف الطبي صباحًا وقع عقود الانضمام لمدة موسم واحد.

يذكر أن راموس قد بدأ مسيرته الكروية مع إشبيلية منذ 2002 وحتى 2005، لينتقل بعدها لريال مدريد في صيف 2005.