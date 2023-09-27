سباحو المنيا .. يحصدون 20 ميدالية ببطولة شباب الصعيد للسباحة

حصد منتخب محافظه المنيا، ببطولة الصعيد الثانية للسباحة لمراكز الشباب ، خلال اليوم الثاني ، فى الفترتين الصباحى والمسائى ، عدد 10 ميداليات ذهبية فردي ،5 ميداليات ذهبية تتابع ، و 5 ميداليات فضية فردية ،1 ميدالية فردية برنزوية .

وكانت نتائج السباحين ، السباح محمد عصام الليثي مركز اول 100متر فراشة ، مركز اول 100 متر حرة، السباحة مارفل يوحنا مركز اول 100 متر حرة ، السباحة روئ اسامه فوزي مركز اول 50 متر صدر، السباح بيشوي جرجس مركز اول 200 متر ظهر، السباحة جني علاء مركز اول 100متر حرة ، السباحة امنه ايمن مركز اول 200 متر ظهر، وفي المركز الثاني 50 متر صدر جاء السباح مهند دسوقي مركز اول 50 متر صدر السباحة جوانا اسحق فؤاد مركز اول 100 متر فراشة ، السباح محمد طارق صلاح الدين مركز ثاني 100متر حرة، السباح مهند ابو السعود مركز ثالث 50 متر صدر ، السباح عبد الرحمن وليد مركز ثالث 50 متر صدر ، السباحة حبيبه وائل مركز ثالث 100 متر حره ، السباح حمزه احمد عبد الحميد مركز ثالث 100متر حرة ، السباحة جني وائل مركز ثالث 50 متر صدر .

تتابع مختلط حره 2008 – 2007 ، آدم عاطف، طارق رجب ، جوانا اسحاق حبيبه وائل ، تتابع مختلط حره (2006-عمومي)، حمزه احمد ، مهند دسوقي ، مارفل يوحنا ، رؤي اسامه ، تتابع حره بنات (2007-2008)، جني علاء ، حبيبه وائل ، آمنه ايمن ، جوانا اسحاق، تتابع حره اولاد (2008-2007) ، محمد عصام، مهند سعودي، طارق رجب ، ادم عاطف .

تتابع حره اولاد (2006-عمومي) ، محمد طارق ، آدهم ايمن ، فادي فليمون ، حمزه احمد، ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، اشراف الدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، متابعة معاوني وكيل الوزارة ، إدارة الهيئات الشبابية بقيادة وحيد شحاته ، مدرب المنتخب دكتور علي العشري ، كابتن سعودي رمضان ، مشرف الفريق كابتن محمد عبدالجليل.