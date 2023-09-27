عبد الحفيظ يكشف لحظات السعادة مع الأهلي

أوضح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن اللحظات السعيدة التي عاشها مع المارد الأحمر خلال فترة تواجده داخل القلعة الحمراء.

وشدد عبد الحفيظ عن أن هناك 4 أشياء يسعد بها عندما كان مديرًا للكرة بالمارد الأحمر، أولها أخر 10 دقائق في نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك، بينما الثانية هي اَخر 15 دقيقة خلال مواجهة الوداد بنهائي دوري الأبطال الماضي، والأفلام القديمة وتصريحات أفشة.

وأكد أن الذي يعجبه في أفشة هو أنه على فترته، وذلك بعد التصريحات المثيرة التي أدلى بها اللاعب خلال أحد المباريات.

وكشف مدير الكرة السابق أن مجدي أفشة له موقف يُحسب له قبل رحيله، حيث أبلغه أنه سيوقع على بياض، مطالبًا الإدارة بوضع المذي تريده.

تصريحات عبد الحفيظ

تحدث سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية، فقال: "هناك 3 أو 4 أشياء تبسطني، وهما اَخر 10 دقائق في نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك، وآخر 15 دقيقة في مباراة الوداد، والأفلام القديمة، وتصريحات محمد مجدي أفشة، أحبه جدًا لأنه على فطرته".

وتابع: "محمد مجدي أفشة لديه موقف مميز يحسب له قبل رحيلي عن النادي الأهلي".

وأضاف: "فقد جاء إلي وأبلغني أنه سيوقع على بياض وضعوا المبلغ الذي تحددوه ليَ وبالفعل وقع على العقود".

بينما تطرق للحديث عن اللاعب الذي حزن على رحيله عن الأهلي، قال: "لا أغضب أو أحزن من أحد كل واحد اختار مساره وطريقه، ولما أحزن على أحد لم يحزن على نفسه؟ فهذا قراره".