بتكلفة نصف مليار جنيه.. بدء التشغيل التجريبي لمحطة معالجة صرف صحي طهطا

أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج عن بدء أعمال التشغيل التجريبي لتوسعات محطة معالجة صرف صحي طهطا، والتى تم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة إجمالية تبلغ ٥٠٠ مليون جنيه.





وأوضح المهندس يوسف حلمى رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أن المحطة تم إنشاؤها على مساحة ١٥ فدانًا وتبلغ طاقتها التصميمية 40 ألف متر مكعب/يوم، وذلك بهدف التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.





وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أن توسعات محطة معالجة صرف صحى طهطا تخدم أكثر من ٣٠٠ ألف نسمة بمدينة طهطا وقرى نزلة القاضى، والجبيرات، والكوم الأصفر، وكوم بدر والشيخ مسعود بالإضافة إلى استقبال التصرفات الزائدة من محطة المعالجة القائمة.





وفي سياق متصل شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اليوم، مراسم الصلح التي تمت بمدينة أخميم ، بين عائلتي "عمار" و"غنيم" وذلك بالسرادق المقام بنادى أخميم الرياضى.





حضر مراسم الصلح اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، واللواء عادل الشاذلي مساعد المدير لفرقة الشرق، وأحمد حلمى الشريف عضو مجلس النواب السابق ومنسق الصلح، ومصطفى الشريف عضو مجلس الشيوخ، وأحمد نشأت منصور، وعاطف كعربان أعضاء مجلس النواب، وإسلام نور الدين الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بسوهاج، ولطفى الشريف رئيس مركز ومدينة أخميم، ولفيف من القيادات الأمنية، والتنفيذية، والشعبية، ورجال الدين، وعمد ومشايخ وكبار العائلات بمركز أخميم.





وهنأ "الفقي" خلال كلمته الحضور جميعا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، والذى يتواكب مع الاحتفال بالصلح، مقدما التهنئة للعائلتين طرفي المصالحة على موقفهم الواعي، وسعيهم إلى الوحدة ونبذ العنف والخلاف، والوقوف صفا واحدا من أجل التفرغ للبناء والتنمية.





وأشاد المحافظ بمجهودات رجال الأمن، ورجال الدين، ولجنة المصالحات، وكل من ساهم في إتمام هذا الصلح ولو بكلمة طيبة، لافتا إلى أهمية الحفاظ على أبنائنا من الأجيال القادمة، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح ونبذ العنف والتطرف.





وقد تمت مراسم الصلح بين الطرفين بنظام القودة "تقديم الكفن"، أعقبه آداء قسم الصلح بين الطرفين، وسط فرحة من الأهالي والحضور جميعًا.