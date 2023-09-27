بدء أعمال التشغيل التجريبي لمحطة معالجة صرف صحي طهطا بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج عن بدء أعمال التشغيل التجريبي لتوسعات محطة معالجة صرف صحي طهطا، والتى تم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة إجمالية تبلغ ٥٠٠ مليون جنيه.

وأوضح المهندس يوسف حلمى رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أن المحطة تم إنشاؤها على مساحة ١٥ فدانًا وتبلغ طاقتها التصميمية 40 ألف متر مكعب/يوم، وذلك بهدف التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ان توسعات محطة معالجة صرف صحى طهطا تخدم اكثر من ٣٠٠ الف نسمة بمدينة طهطا وقرى نزلة القاضى، والجبيرات، والكوم الأصفر، وكوم بدر والشيخ مسعود بالاضافة إلى استقبال التصرفات الزائدة من محطة المعالجة القائمة.