أوبرا دمنهور تحتفل بالمولد النبوي الشريف

احتفالا بالمولد النبوي الشريف تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ،سهرة دينية تتجلى فيها الروحانيات الإيمانية من خلال كلمات الأغاني المتناغمة مع الموسيقى التي تعظم شعائر الدين الإسلامي، وتحييها فرقة الانشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات في الثامنة والنصف مساء يوم الجمعة القادم الموافق ٢٩ سبتمبر على مسرح أوبرا دمنهور.

تقدم الفرقة باقة من أجمل الابتهالات والتواشيح والأغاني الدينية التى تتناغم مع هذه مناسبة المولد النبوي العطرة.

يشارك في الحفل نخبة من نجوم الفرقة هم:

حسام صقر ومحمد عبد التواب وأحمد حسن وطه حسين وحاتم زايد وفارس عبد العال وسماح عباس وضيفة الحفل بسمة عبد القادر.

الجدير بالذكر ان فرقة الانشاد الدينى هى الفرقة الأولى بجمهورية مصر العربية المتخصصة فى تقديم الأعمال والألحان الدينية التراثية والمعاصرة، وقد قدمت عروضها فى جميع محافظات مصر، ولاقت نجاحًا كبيرًا، فاشتركت فى أكثر من مهرجان دولي للإنشاد الدينى منها مهرجان موسيقى الأديان لدول حوض البحر المتوسط بمرسيليا في فرنسا ومهرجان الغناء والمديح بالمملكة المغربية بمدينة الرباط، ومهرجان الموسيقى والإنشاد ببولندا، ‏وقد حققت الفرقة نجاحً باهرًا فى كل هذه المهرجانات الدولية وحفلات متعددة فى عدة بلاد عربية مثل الامارات والسعودية وليبيا والمغرب وتونس وغربية مثل فرنسا وبولندا والبوسنة وغيرها من البلدان.

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