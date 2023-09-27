الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

البورصة تخسر 9 مليارات جنيه في مستهل تعاملات اليوم

تداولات البورصة
تداولات البورصة

تراجع أداء مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الأربعاء بصورة جماعية بسبب عمليات جني الأرباح.

خسر  رأس المال السوقي للأسهم 9 مليارات جنيه، ووصل إلى مستوي 1.373.3 تريليون جنيه

هبط مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوي 20193نقطة.

هبط مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.58% .

تراجع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.66%.

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