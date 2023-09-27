البورصة تخسر 9 مليارات جنيه في مستهل تعاملات اليوم
تراجع أداء مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الأربعاء بصورة جماعية بسبب عمليات جني الأرباح.
خسر رأس المال السوقي للأسهم 9 مليارات جنيه، ووصل إلى مستوي 1.373.3 تريليون جنيه
هبط مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوي 20193نقطة.
هبط مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.58% .
تراجع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.66%.