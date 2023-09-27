آثار المنيا تستقبل وفداً سياحياً متعدد الجنسيات

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المحافظة استقبلت وفدا سياحياً متعدد الجنسيات من دول استراليا وبلجيكا وفرنسا، لزيارة عدد من المناطق الأثرية والسياحية ، والتي تشتهر بها المحافظة.

مثل منطقة آثار تل العمارنة، وبني حسن، وتونا الجبل، وغيرها من المعالم الأثرية التي تمثل عصورا تاريخية مختلفة : فرعونية ويونانية ورومانية وقبطية واسلامية، إلى جانب الإستمتاع بزيارة المناطق السياحية والأماكن الطبيعية ،وخاصة كورنيش النيل.

ويأتى ذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة ، الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام ، حيث تم فتح باب الزيارة ، للمناطق الاثرية والمعالم السياحية بالمجان اليوم الأربعاء أمام الزائرين، إضافة ، إلى تنظيم المحافظة لإحتفالية جماهيرية كبرى بهذه المناسبة ، تتضمن مجموعة من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، أمام مبنى الديوان العام على كورنيش النيل.

الجدير بالذكر، أن محافظة المنيا تحتل المرتبة الثالثة بين محافظات الجمهورية ، بما تزخر به من آثار متنوعة على مر العصور التاريخية المختلفة ، حيث انطلقت من أرضها أول دعوة للتوحيد فى عهد الملك اخناتون ، كما كانت جزءا من رحلة العائلة المقدسة ، عندما لجأ إلى حماها العذراء مريم و السيد المسيح هربا من اضطهاد الرومان، كما تضم عددا من مقابر الصحابة و التابعين ، منذ الفتح الاسلامى لمصر، وينعم الجميع على أرضها بالأمن والسلام .