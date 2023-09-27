ضبط عبوات دوائية بيطرية مخالفة في حملة بالشرقية

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة الخدمات بالمديرية، قامت بالإشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية والرقابة التجارية بالشرقية، بتنفيذ حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية، و ذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية، والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير ٧ محاضر مخالفة لمراكز بيع أدوية بيطرية وضبط ١٩١عبوة لـ ٢٥ صنف دواء بيطري مخالف منتهى الصلاحية وغير مسجل ومحظور تداولها، و ٦٠٠٠ جرعة تحصين دواجن منتهية الصلاحية.

ولفت مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه تم التحفظ على الأدوية المخالفة المضبوطة، وعمل المحاضر اللازمة بالمخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.